Mostra mercato e concerto folk, torna ’La piazzetta in festa’

Torna a Grottammare l’iniziativa "La piazzetta in festa". Nell’ambito del calendario degli eventi autunnali pensati per sostenere il commercio cittadino, domani in piazza Carducci a zona Ascolani si terrà un nuovo appuntamento de "La piazzetta in festa". L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10 alle ore 22. Il programma prevede l’allestimento di una mostra mercato a cura dell’associazione Ciclistica Crocette ed eventi di intrattenimento, con l’esibizione del gruppo folk "Li ceca face" e saggi di danza popolare. "La piazzetta in festa" è promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata in collaborazione con l’Utes. Insieme a "Le Grotte d’autunno" che si svolge in piazza Fazzini e corso Mazzini, l’iniziativa è parte di cinque appuntamenti pensati per rivitalizzare un periodo dell’anno poco dinamico per il commercio locale. Il prossimo appuntamento si terrà l’8 dicembre, in collaborazione con la Confcommercio.