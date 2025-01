Mostra Nazionale di arte presepiale. Gli ultimi giorni a palazzo Parissi

Ancora tre giorni di tempo per visitare la mostra Nazionale di Arte Presepiale, organizzata dall’associazione ’Segui la Cometa’ di Monteprandone, allestita sui due piani del Palazzo Parissi, a Monteprandone. Vi sono esposte ben sessanta opere, tra presepi e diorami. Gli autori sono artisti di fama internazionale Antonio Pigozzi di Gazzano Reggio Emilia, Nicolò Celegato Padova, Maurizio de Benedictis L’Aquila, Domenico Petrucci, Loreto Aprutino Pescara, Ulderico Russo Aprilia Latina, Francesco Farano di Barletta, Franco Coletta di Cervaro Frosinone, Pina Augello di Città Ducale (Rieti) che insieme con altri 65 autori italiani, espongono presepi di alto valore tecnico e artistico.

Tra i diorami, di particolare interesse si segnalano quelli realizzati dagli allievi della locale Accademia d’Arte presepiale, diretta dal maestro Giovanni Rosati che per tutto il periodo di Natale ha accolto e continua ad accogliere centinaia di visitatori ogni giorno, spiegando le varie tecniche realizzative e la provenienza degli artisti. La mostra si propone ai visitatori anche come un percorso che invita alla riflessione: verso quale società ci stiamo avviando? Palazzo Parissi sarà a disposizione ancora fino al sei di gennaio tutti i giorni, dalle 15:30 alle 19:30.

"Vi è una grande affluenza di visitatori e non poteva essere diversamente, poiché si tratta di presepi d’arte di maestri nazionali e internazionali – spiega il coordinatore artistico della mostra Giovanni Rosati – Si tratta di settanta opere di docenti dei corsi nazionali e internazionali, che vengono chiamati come relatori nelle varie scuole in Italia e all’estero. Nella mostra è stata riservata una sala ai diorami del compianto Bernardo Mercatili, socio fondatore dell’Associazione ’Segui la cometa’ di cui è presidente Natalino Romandini. Marcello Iezzi