Mostra per la Milanesiana Dyalma Stultus, c’è Sgarbi

E’ dedicata all’arte, grazie allo spettacolo di Vittorio Sgarbi e all’inaugurazione della mostra ‘Dyalma Stultus. Opere dalla Fondazione Cavallini Sgarbi’, la terza giornata ascolana de ‘La Milanesiana’, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Il noto critico d’arte sarà protagonista, stasera, alle 21, al teatro Ventidio Basso, dello spettacolo ‘Scoperte e rivelazioni’, ispirato al libro omonimo pubblicato per ‘La nave di Teseo’. Vittorio Sgarbi è impegnato da sempre, con la passione e la tenacia che lo contraddistinguono, nella riscoperta di molti capolavori dimenticati della storia dell’arte italiana. Un viaggio che attraversa la penisola nel tempo e nello spazio, promuovendo le bellezze e la straordinarietà del Paese facendo ancora una volta innamorare dei suoi tesori inestimabili. Ingresso gratuito. Info: 0736298770. Nel pomeriggio alle 18, invece, in pinacoteca verrà inaugurata la mostra ‘Dyalma Stultus. Opere dalla Fondazione Cavallini Sgarbi’ a cura di Vittorio Sgarbi. L’esposizione, che rimarrà nella struttura museale ascolana fino al 30 ottobre, riguarda 14 opere inedite, o raramente viste, del pittore triestino Dyalma Stultus. Interverranno Selma Stultus, Vittorio Sgarbi, Stefano Papetti (curatore delle collezioni comunali di Ascoli), Francesca Filauri (presidente associazione Cultural-mente Insieme) e Elisabetta Sgarbi. Così come spiega Vittorio Sgarbi ‘Dyalma Stultus deve a Trieste i natali, gli affetti familiari, la prima formazione culturale e sentimentale, ma non solo. Così il modo di Stultus di intendere l’arte trova consonanze in quello di altri triestini della sua epoca, come Sbisà e Croatto, ma è a Firenze che Stultus acquisisce un nuovo, nazionale senso della misura. Le donne nude ritratte da Stultus sono solo apparentemente popolari, con i capelli raccolti e le sopracciglia sfoltite secondo la moda borghese del tempo, evitano lo sguardo diretto perché la loro missione non è sedurre, suggeriscono l’esprit de géométrie che in natura tutto regge, in un omaggio aperto a Cezanne. Nel dopoguerra l’epoca cambia ma la ricerca di Stultus continua a perseguire l’equilibrio di natura tra colore e disegno, luce e ombra, Francia e Italia: oggi, grazie alla Milanesiana, Stultus rivive ad Ascoli, e si mostra in eterno pittore assoluto’. La mostra è in collaborazione con Regione, Comune, Fondazione Carisap, Camera di Commercio Marche, circolo Cultural-mente Insieme, Fainsplast e Ciaccio Arte.

Lorenza Cappelli