Mostra per l’ospedale oncologico

Sabato, alle 17, alla libreria Rinascita sono in programma l’inaugurazione della mostra ‘L’importanza di essere donne forti sempre’ e la presentazione del volume-catalogo ad essa dedicato. L’evento è una iniziativa nata per sostenere le attività del reparto oncologico dell’ospedale di Padova e la mostra sarà visitabile fino al 30 gennaio 2023. E’ stato proposto alle operatrici sanitarie dell’oncologia di Parma di interpretare donne famose in vari ambiti ed epoche storiche per realizzare la mostra fotografica che ha lo scopo di contribuire al miglioramento del morale del personale medicoinfermieristico, contrastando in parte il burn-out che il ‘prendersi cura’ dei pazienti oncologici comporta. Notevole impegno umano e professionale è, infatti, necessario per far fronte alle forti implicanze anche psicologiche che la diagnosi di tumore e le cure hanno sui malati.