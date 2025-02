Mostra sugli artisti del Novecento alla Sala Cola

Il liceo artistico ‘Licini’, anche quest’anno, ha proposto ai ragazzi del triennio un progetto per avvicinarli ad alcuni artisti e movimenti che hanno particolarmente segnato la storia dell’arte. L’idea è stata proposta dalla professoressa Simona Cursale, docente di Storia, e con ben 173 ragazzi partecipanti l’iniziativa si è incentrata sulla figura di Edvard Munch, considerato precursore dell’Espressionismo. A corredare il progetto una mostra dal titolo ‘L’impronta indelebile del cuore: il cuore dell’uomo negli artisti del primo Novecento’. L’esposizione resterà visitabile fino al 20 febbraio nella Sala Cola dell’Amatrice, tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Previste anche visite guidate per scuole e gruppi (per informazioni 329/8268228).

Matteo Porfiri