Moto d’acqua e sorrisi Che giornata di inclusione

E’ stata una grande esperienza quella che 25 persone diversamente abili hanno vissuto domenica nelle acque di San Benedetto grazie alla Jet Quality Form che ha regalato loro escursioni in mare, in sella alle moto d’acqua. Insieme ad Antonio Filippini, tecnico societario della Jet Quality Form, ad accompagnare i disabili in mare sono stati i piloti Domenico Maselli, Mirko Ancona, Marco Feriozzi, Lorenzo Ginelli e Mauro Cipollini. La partecipazione è stata notevole; 25 ragazzi fra down e autistici sono saliti in sella alle moto d’acqua. "Abbiamo avuto anche un ragazzo che sta in carrozzina; a spalla lo abbiamo accompagnato e fatto salire sulla moto d’acqua; con lui anche un non vedente". Le prossime giornate in calendario a San Benedetto sono previste per il 15 luglio, 5 e 20 agosto. "Vorremo estendere anche ai non vedenti questa iniziativa e inoltre – prosegue Filippini – auspichiamo sempre di più la vicinanza istituzioni. Abbiamo infatti bisogno di uno specchio d’acqua per tutto l’anno perché vogliamo creare un polo didattico sportivo di motonautica per persone diversamente abili". La Jet Quality Form è un‘associazione no profit affiliata alla Federazione Italiana Motonautica; i suoi piloti partecipano al Campionato Italiano di moto d’acqua. E’ l’unica associazione delle Marche che quest’anno partecipa anche al Campionato Italiano di Motosurf. Oltre l’attività agonistica l’associazione si dedica a promuovere attività sportive per i portatori di handicap. La sua missione è quella di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sia psichiche che fisiche attraverso l’attività fisica e lo sport, incoraggiando l’integrazione sociale e la partecipazione alla vita comunitaria. Al progetto ’Inclusione dAMare – Mototerapia con persone con disabilità’ hanno partecipato l’Associazione Amici Disparati, l’Associazione X Mano, Ambalt, e Associazione italiana Persone Down.

Peppe Ercoli