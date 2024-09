Cade in moto nel bosco: grave centauro di 58 anni Intervento di soccorso, in località 'Piagge' per un motociclista ascolano. La richiesta di soccorso è arrivata alla stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Spelologico Marche attorno alle 12. Portato in eliambulanza a Torrette