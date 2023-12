Motociclista con la droga. Arrestato dopo i controlli

Un cittadino ascolano di 34 anni, personaggio noto alle forze dell’ordine, domiciliato a San Benedetto, è stato arrestato dal personale del commissariato rivierasco per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione antidroga è stata condotta da personale in abiti civili della squadra di polizia giudiziaria del commissariato che ha fermato l’uomo in sella ad un motociclo. Durante la perquisizione personale gli investigatori della polizia hanno trovato solo due dosi di sostanza stupefacente, ma sufficienti per far scattare la perquisizione nell’appartamento dove l’ascolano alloggia in Riviera. All’interno del soggiorno i poliziotti hanno trovato e posto sotto sequestro, 90 grammi di cocaina, già confezionata e pronta per la vendita, 25 grammi di Marijuana e 20 grammi di hashish. Nella stessa stanza e vicino al luogo dov’era stata riposta la droga, i poliziotti hanno sequestrato anche un marsupio contente 4.300 euro, in banconote di piccolo taglio, poiché sospetto provento dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche due bilancini di precisione e cellophane identico a quello con cui erano state confezionate le dosi.

All’esito dell’operazione, avendo accertato la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti tra loro eterogenee e del materiale idoneo al confezionamento delle dosi, l’uomo è stato tratto in arresto. Il 20 dicembre, il Giudice monocratico del Tribunale di Ascoli, ha convalidato il provvedimento detentivo e, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, ha applicato nei confronti dell’uomo, la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dagli stessi operatori di polizia impegnati nell’operazione del giorno prima, in attesa del Giudizio direttissimo fissato per febbraio.

ma. ie.