Motori protagonisti del weekend

Tutto è pronto per l’evento Ducati che verrà ospitato da oggi, a lunedì per una Pasqua all’insegna dei motori. Le tre moto Ducati campioni del mondo 2023: nello specifico si tratta della stupenda MotoGP guidata dal campione del mondo Francesco Bagnaia, la SuperBike guidata dal campione del mondo Alvaro Bautista e la Moto e campione del mondo di Mattia Casadei.

I mootri saranno ospiti del villaggio che sarà creato in Viale Secondo Moretti. Saranno esposte anche modelli della gamma Ducati 2024 e sarà presente Radio Azzurra, con il proprio gonfiabile: gli speaker coinvolgeranno il pubblico durante le dirette radiofoniche e regaleranno alcuni caschi Cgm Italia. La manifestazione promuove l’importante messaggio della sicurezza stradale ed è seguita dai più importanti settimanali di settore, Motosprint e In Moto. Nei tre giorni verrà organizzato un test ride per le vie cittadine, nel corso del gli appassionati motociclisti tramite iscrizione gratuita, potranno provare su strada le moto della gamma Ducati 2024. Per partecipare al test ride è sufficiente presentarsi in allo stand Ducati equipaggiati da motociclista con documenti regolari, sia la mattina che il pomeriggio nelle tre giornate. Un ringraziamento particolare va all’associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale, sezione Ascoli Piceno-Fermo, per la loro presenza nel villaggio. La manifestazione è patrocinata dal comune di San Benedetto, capitanato dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore Lia Sebastiani, entrambi molto entusiasti di ospitare questo evento nei giorni di Pasqua, per il secondo anno consecutivo, per poter accontentare le numerose persone che saranno presenti con una chicca così importante e difficilissima da aggiudicarsi. II tutto è organizzato dal manager emiliano Claudio Marastoni, con la collaborazione sul territorio di Vincenzo Sideri, con un ringraziamento al Caffè Florian e a Peppe Bakery di Porto d’Ascoli per la tappa gastronomica durante il test ride.

Stefania Mezzina