’Motosmatata’: 120 km tra le colline e i Sibillini

Il fascino delle colline marchigiane e dei Sibillini continua a stupire i tanti ospiti della 14ª edizione della ‘Motosmatata’, passeggiata turistica ambientale dedicata alle moto fuori strada che si è tenuta domenica. Gli ospiti si sono ritrovati nella nuova piazza di Piane di Montegiorgio in occasione della partenza della carovana, che ha poi seguito un sentiero di circa 120 chilometri tracciato quasi interamente in fuori strada fino a Sarnano e ritorno che ha toccato diversi comuni del maceratese e del fermano. "Siamo riusciti a tenere alto il livello della manifestazione – racconta Vincenzo Properzi, presidente della One Power Racing che organizza l’evento – e sono arrivare tantissime iscrizioni da ogni parte d’Italia e non solo. Abbiamo ospitato 15 piloti di un team ufficiale di fuori strada giunto appositamente dalla Germania, per la prima volta abbiamo avuto il piacere di accogliere una scuola di enduro tutta al femminile proveniente da Viterbo, le ragazze simpaticissime hanno affrontato la fatica con entusiasmo e si sono divertite; fra i gruppi più numerosi ci sono stati quelli di Civitanova Marche e Cesena. La riuscita di questa manifestazione è legata all’ambiente ai percorsi che disegniamo ogni volta fra le colline e i nostri monti, sentieri che mescolano paesaggi unici e percorsi anche un po’ selvaggi che sono apprezzati dai partecipanti".

Alessio Carassai