Movida, appello del sindacato Siulp: "Organici, urgono rinforzi in riviera"

Sull’ultimo episodio di movida violenta accaduto a San Benedetto all’alba di domenica in una discoteca cittadina, interviene il segretario provinciale del Siulp, sindacato di polizia, Benedetto Fanesi. "L’aggressione ai danni del personale di sicurezza di un noto locale di San Benedetto e l’aumento dei reati predatori diventano chiari campanelli di allarme che il Siulp non sottovaluta e su cui chiediamo all’Autorità provinciale di pubblica sicurezza di intervenire celermente con un reale coordinamento tra le forze di polizia. In riviera c’è la necessità di monitorare con attenzione tali fenomeni criminosi che, oggettivamente, non sono confinati ai soli mesi di luglio e agosto quando sono previsti i rinforzi dal ministero – scrive Fanesi –. Sono necessari immediati e mirati correttivi per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi e per offrire alla cittadinanza una maggiore percezione di sicurezza lungo tutta la fascia costiera. Servono soluzioni tempestive per sopperire alla carenza di personale soprattutto del ruolo sottufficiali che – ricorda Fanesi anche al Questore – sono un anello fondamentale per lo svolgimento delle principali attività di polizia giudiziaria. Per contrastare e affrontare nel migliore dei modi le criticità di ordine e sicurezza pubblica, nonché la delicatezza degli interventi che si potrebbero verificare, serve integrare i servizi di prevenzione connessi alla movida con l’impiego, almeno nei fine settimana, di personale esperto e con un background operativo provenienti da Ascoli che garantirebbe così un supporto operativo specializzato per il corretto svolgimento delle attività di polizia giudiziaria. L’autorità di pubblica sicurezza deve garantire a tutti i cittadini e turisti della Riviera lo stesso standard di sicurezza che c’è in altre zone della provincia. Auspichiamo che non accada più che per carenza di organico e per assenza di supporto in termini di uomini dalla Questura venga a mancare in alcuni turni l’equipaggio della polizia di Stato preposto al pronto intervento lungo la riviera, come avvenuto nelle ultime due settimane. In tal senso ci auguriamo che il Questore garantisca un reale coordinamento per fronteggiare tali criticità a partire già da questo fine settimana".

Marcello Iezzi