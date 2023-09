Movida e controlli, due bar segnalati

Malamovida e controlli notturni di polizia, carabinieri e Finanza, con il concorso delle polizie municipali. Sono stati controllati 4 esercizi pubblici, quasi tutti bar, già oggetto di attenzione per la frequentazione di soggetti con precedenti di polizia. In due dei locali, uno a Porto San Giorgio e uno a Porto Sant’Elpidio, la polizia ha constatato che 16 clienti totali avevano precedenti penali. La posizione dei gestori è ora al vaglio della questura. Al borgo marinaro di Porto Sant’Elpidio, ha permesso di identificare una ventina di giovanissimi. Nel corso dell’attività il cane dell’unità cinofila ha conduceva con insistenza gli operatori verso un 16enne italiano, che, vistosi scoperto, ha consegnato un grammo di hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura. Stessa sorte per un 25enne che è stato sorpreso nel corso di attività di posti di blocco lungo la statale 16 con una modica quantità di hashish.