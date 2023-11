Movida e locali del porto. Ecco le nuove regole

Ore di lavoro in più per i locali in zona porto e per chi assume personale di sicurezza. La movida torna in cima alle priorità della maggioranza, riunitasi due giorni fa per discutere, fra gli altri argomenti, delle nuove norme che regoleranno le serate sambenedettesi per tutto l’anno. Occorre ricordare, infatti, che alcuni mesi fa la Prefettura dava indicazioni all’amministrazione rivierasca affinché la movida venisse regolata non più dalla canonica ordinanza estiva, ma da un dispositivo che fosse valido per 12 mesi l’anno. Dispositivo che verrà redatto solo in parte nei prossimi mesi, perché una porzione riguarderà l’utilizzo dei dehors.

Data la proroga dell’attuale regime decisa in commissione senato, quindi, tutto il comparto musica e soglie sonore verrà approvato in concomitanza con il regolamento per l’occupazione di suolo pubblico. Intanto, però, si continua a ragionare sulla movida, e l’idea che si è fatta strada in maggioranza prevede meccanismi di premialità in termini di orari per i locali che operano in determinate zone della città: aree lontane dal centro della movida stessa, come il waterfront portuale. Alla base di questa scelta c’è la volontà di trasferire, almeno parzialmente, gli after rivieraschi: sono ben note, infatti, le lamentele di quanti vivono in centro e che mal sopportano schiamazzi fino a tarda ora della notte. Altre ore in più potrebbero essere concesse, quindi, a tutti quegli imprenditori che si dotano di personale per la sicurezza all’esterno dei locali. In questo caso, l’idea è di favorire la creazione spontanea di una rete di esercizi ‘virtuosi’. Insomma una maglia, all’interno del quadrilatero, di bar che partecipano attivamente al mantenimento dell’ordine cittadino. Tentativi in tal senso sono già stati fatti negli anni, ma non si può dire che abbiano dato un contributo decisivo al miglioramento del divertimento serale. Contestualmente, la maggioranza sta lavorando sul regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, un documento atteso da anni che però non entrerà in vigore prima del 2025: al Senato, infatti, è stata approvata una proroga all’attuale regime semplificato fino al 31 dicembre 2024. Di tempo per discutere e approvare le nuove disposizioni, quindi, ce n’è in abbondanza, ma i nodi rimangono i soliti: la percentuale di suolo occupabile – si discetta su un range che va dal 50% al 100% dell’estensione interna, oggi la soglia massima è del 96% – il rebus stalli auto, nonché colori e dimensioni delle barriere, tema su cui valgono ancora le indicazioni della Sovrintendenza risalenti al 2019. Prescrizioni che il comune, dietro pressione delle associazioni di categoria, vorrebbe modificare o almeno limare, visto che dopo la pandemia si tende a consumare alimenti e bevande più nei dehors che all’interno dei locali.

Giuseppe Di Marco