Movida, in arrivo l’ordinanza: locali chiusi un quarto d’ora prima

Movida e controlli, autorità e istituzioni mettono i paletti per l’estate. Con l’ordinanza sindacale in arrivo i locali con licenza di pubblico spettacolo chiuderebbero alle 4.45, mentre gli altri locali per la somministrazione di alimenti e bevande alle 2.45: un quarto d’ora prima, per entrambe le tipologie. Scelta che si inserisce nel programma di monitoraggio estivo della riviera voluto dal vertice municipale, che peraltro ieri ha approvato, assieme alla regione e alla prefettura, il protocollo per la sicurezza urbana. I nuovi orari di chiusura hanno destato le vive perplessità da parte della categoria, che però sembra aver accettato di buon grado l’impostazione scelta: "Remiamo tutti nella stessa direzione – afferma Gianni Iacoponi, titolare de ‘La Terrazza’ - per far sì che giovani e meno giovani si divertano senza eccedere. L’orario è stato ridotto, ma se serve per migliorare le condizioni dei ragazzi va bene. C’è stato, in questo, l’accordo con tutte le parti interessate. Bisogna agire attentamente senza lasciare spazio a situazioni che possono degenerare". Il problema, notato da diversi operatori del settore, è che una volta chiusi i locali gli avventori non possono far altro che riversarsi in centro, senza avere molte alternative per divertirsi. Argomenti questi che sono stati al centro della riunione tenutasi ieri mattina all’Hotel Calabresi, con i referenti del commissariato che hanno spiegato ai titolari dei locali le disposizioni in tema sicurezza. Tornando al protocollo, Palazzo Raffaello si impegna a finanziare l’acquisto di dotazioni strumentali della Polizia locale con un contributo di 70mila euro. Prolungamento del turno fino alle 20, e la videosorveglianza sarà implementata. Si valuterà anche un ulteriore finanziamento per il monitoraggio interforze del territorio.

Giuseppe Di Marco