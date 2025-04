Movida, incontro tra operatori e Comune

La bozza del nuovo regolamento comunale sulle emissioni acustiche sarà discussa in un incontro con esercenti, associazioni di categoria e altri portatori d’interesse in un incontro a porte aperte nella sala consiliare del municipio. L’appuntamento è per mercoledì alle 18, e a presiedere l’incontro sarà il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e ambiente Tonino Capriotti il quale, insieme ad alcuni tecnici comunali, illustrerà il documento e ascolterà le osservazioni dei soggetti interessati. In sintesi, la prima stesura del nuovo regolamento si configura come uno strumento di equilibrio, volto a bilanciare le richieste di cittadini residenti e ospiti con quelle delle associazioni di categoria. Il documento disciplinale attività rumorose permanenti e le attività e manifestazioni rumorose temporanee,