Movida, lo scontro è sulla musica

Rimarrà in vigore dal luglio a ottobre, la nuova ordinanza per la gestione della movida: le disposizioni ricalcheranno quelle emanate lo scorso anno nel periodo di bella stagione. È quanto emerge dall’incontro tenutosi ieri pomeriggio in comune fra il vertice dell’amministrazione, rappresentato dal sindaco Antonio Spazzafumo, e numerosi referenti della categoria, fra cui anche il presidente regionale di Confesercenti Sandro Assenti. Nel corso dell’incontro un focus particolare è stato dedicato alla sicurezza e alle norme per l’inquinamento acustico, che potrebbero essere parzialmente rivisitate per fare in modo che nelle notti rivierasche continui ad esserci musica, veicolata a livelli fonometrici accettabili. Di fatto, si concederà ai locali di rimanere aperti fino alle 3, ad eccezione di quelli con licenza di pubblico spettacolo, che potranno continuare la propria attività fino alle 5. Inizialmente si era pensato di concedere un’ora in più, ma poi questo orientamento è naufragato. Nonostante il confronto si sia svolto, a detta delle parti, in un clima collaborativo, la discussione si è accesa quando si è parlato di musica: i locali potranno diffonderla fino all’una di notte, e questo non è piaciuto ai protagonisti della movida sambenedettese. Il comune quindi si è impegnato a valutare l’installazione di un sistema di filodiffusione attivo fino alle tre.

Dal canto suo, l’amministrazione si è dimostrata intransigente per quanto riguarda la vendita di alcolici: i titolari dei bar sono stati esortati a non far uscire i propri clienti muniti di bicchiere, per evitare che questi vengano poi buttati in giro per la città. Alcuni locali del quadrilatero quindi hanno deciso di impiegare, a spese proprie, personale di sicurezza e un servizio d’ordine che collabori con i vigili e le forze dell’ordine deputate al controllo della città. Per il resto, l’ordinanza dovrebbe rispecchiare quella precedente, e quindi vietare dalle 24 alle 6, il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di tutta la città, nonché la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale, in quanto strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico. "Ci riteniamo soddisfatti del confronto con il vertice comunale – commenta Assenti a margine della riunione – abbiamo intenzione di collaborare per fare in modo che la movida sia rispettosa delle esigenze di tutti". La stesura del regolamento annuale, invece, è rinviata al prossimo autunno.

Giuseppe Di Marco