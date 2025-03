Movida, riunione tra Comune e locali

Si è tenuta la tanto attesa riunione tra i rappresentanti dei locali notturni e della movida cittadina e la questura, con l’obiettivo di prepararsi in maniera sinergica alla prossima stagione estiva, ponendo al centro il tema della sicurezza. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi aspetti legati alla gestione della sicurezza sia all’interno che all’esterno dei locali, con particolare attenzione al rafforzamento dei controlli e alla prevenzione di situazioni di rischio. Da parte degli imprenditori del settore è emersa una forte volontà di collaborare con le forze dell’ordine per garantire un divertimento responsabile e un ambiente sicuro per tutti. La riunione ha sottolineato l’importanza di un’azione congiunta: da un lato, i locali si impegneranno ad adottare misure sempre più efficaci in termini di controllo e gestione della sicurezza, coinvolgendo personale qualificato e sensibilizzando la clientela; dall’altro, la Questura intensificherà la presenza sul territorio con operazioni di prevenzione e monitoraggio, al fine di assicurare un’estate serena e priva di criticità. L’incontro si è concluso con un chiaro messaggio: il dialogo e la collaborazione tra pubblico e privato sono fondamentali per creare un equilibrio tra divertimento e sicurezza, facendo della nostra città un punto di riferimento per una movida sana, controllata e rispettosa delle regole. Rimanendo in tema, va ricordato che proprio la settimana scorsa sono stati ulteriormente rafforzati tutti i servizi svolti dalla Polizia al fine di garantire sicurezza nel territorio Piceno, in particolare tramite servizi di prevenzione. È stato difatti potenziato il dispositivo che ha visto impiegato per cinque giorni il Reparto Prevenzione Crimine in prevalenza sui quadranti orari serali e notturni oltre alla predisposizione di servizi straordinari di controllo del territorio in collaborazione con l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per l’intero fine settimana. Tale attività di controllo del territorio nell’intera provincia ascolana ha permesso l’identificazione da parte degli operatori di 571 persone di cui 59 extracomunitari ed oltre 330 veicoli nel corso di più di 30 posti di controllo. Resta da capire se il comune abbia ancora intenzione di varare il regolamento sulla movida in luogo delle singole ordinanze stagionali, come più volte suggerito dalla Prefettura. Per il momento il tema è stato messo in standby e non è stato oggetto di nuove discussioni in commissione. Così come è stato rinviato a data da destinarsi ogni ragionamento sul nuovo armamento della Polizia locale: parte della minoranza, e in particolare modo la Lega, preme perché ai vigili venga data la possibilità di dotarsi, su base volontaria, di taser. L’argomento, comunque, resta dei più divisivi, anche tra i banchi dell’opposizione.

Giuseppe Di Marco