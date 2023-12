Movimento e malattia di Parkinson. La danza entra nei luoghi d’arte

La danza nei luoghi d’arte per la cura del Parkinson. E’ quanto si propone di fare ‘Ascoli Piceno Dance Well – Movimento e ricerca per il Parkinson’, progetto volto alla promozione della pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati di Parkinson e delle persone con ridotte capacità motorie. L’iniziativa si svolge al museo dell’arte ceramica grazie a ‘Welfare cult: relazioni, cultura e benessere’, progettualità finanziata dalla Regione Marche con le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che vede la collaborazione del Comune di Ascoli, di Ascoli musei, de ‘La casa di Asterione’ e dell’Amat. Ascoli diventa così, insieme a Recanati, polo di riferimento della pratica ‘Dance well’ per il territorio marchigiano. Ideato nel 2013 dal Comune di Bassano del Grappa, ‘Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson’ si sta diffondendo sul territorio nazionale (Verona, Torino, Firenze, Roma, Bergamo, Milano, Recanati e Ascoli) e in Giappone. La pratica consiste in lezioni di danza gratuite per persone con Parkinson, alle quali possono partecipare anche familiari, caregiver, over 60, in uno spazio artistico. Quest’ultimo è uno degli elementi che distingue ‘Dance well’ dalle pratiche tradizionali in sale di danza, palestre o spazi per la riabilitazione in senso stretto. Le lezioni di danza sono a cura di dance well teachers certificati, la pratica è artistica, ma include al suo interno varie strategie riabilitative, esercizio aerobico, immaginazione motoria, tecniche di cueing, training propriocettivo e sensitivo-motorio, in grado di avere effetti positivi sui sintomi e sulla qualità di vita delle persone con Parkinson. Nel 2015 Daniele Volpe, responsabile del Centro per la malattia di Parkinson e i disordini del movimento casa di cura ‘Villa Margherita’ di Arcugnano, ha condotto uno studio scientifico di misurazione sui suoi pazienti, alternando la pratica di ‘Dance well’ a quella riabilitativa e, dall’analisi dei dati, ‘Dance well’ può essere definita ugualmente valida rispetto alla riabilitazione tradizionale, con migliori impatti a livello emozionale. Le lezioni, condotte da Desirée Catone, Gloria De Angeli, Sara Gagliardini, Leila Ghiabbi, Sara Lippi, Masako Matsushita, Cecilia Ventriglia, sono gratuite e aperte fino a esaurimento dei posti disponibili, senza limiti di età, e si svolgono il mercoledì dalle 11 alle 12. Info: 0712075880.

Lorenza Cappelli