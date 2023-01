Movimento e salute, tornano le lezioni di yoga

Si svolgeranno anche nel 2023 le attività del progetto "Laboratori territoriali di prevenzione della salute", iniziativa che la Cooperativa DLM ha realizzato nel territorio delle province di Ascoli, Fermo e Teramo a partire dal 2018. Oltre all’attività di lezioni di yoga, che rimarrà prevalente, saranno riproposti i corsi di tajijquan che nel 2019, prima della pandemia, ebbero un buon successo di partecipanti. La particolarità del progetto di quest’anno sarà non solo la prevenzione del tumore al seno, che è stato l’obiettivo principale dei primi 5 anni di attività, ma di occuparsi della prevenzione della salute in generale. La pratica regolare di attività fisica, come lo yoga ed il tajijquan qi Gong, giusto per citare due esempi, è raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Dal 2021 al 2022 i partecipanti sono passati da 446 a 621. L’attività estiva di yoga si è svolta nel 2022 ad Ascoli, San Benedetto, Grottammare, Monteprandone e Monsampolo in orari serali e mattutini con lezioni tenute dall’insegnante Eugenia Brega. Per conoscere il programma delle attività c’è la pagina Facebook della Cooperativa DLM.