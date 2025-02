Movimento Popolare in FI: "Al lavoro per l’inclusione"

Il Movimento Popolare Sambenedettese ha ufficialmente deciso di confluire in Forza Italia, con una scelta approvata all’unanimità dal comitato guidato dal segretario Emanuele Bassetti. La volontà è quella di dare una struttura più solida alla propria azione politica e superare definitivamente la formula della lista civica. "La nostra decisione va nell’ottica di una strutturazione dell’attuale lista civica – ha dichiarato Bassetti – per abbandonare definitivamente una denominazione che negli ultimi anni si è rivelata non più coerente col significato della parola stessa". L’adesione a Forza Italia nasce anche dal desiderio di "fare una buona e saggia politica a favore della città e del suo sviluppo socio-economico". Il movimento ha trovato nel partito di centrodestra una naturale continuità ideologica, in quanto parte del gruppo dei "Popolari" in Europa. "Forza Italia fa parte dei Popolari in Europa e i suoi ideali fanno riferimento al popolo, alla democrazia partecipata e all’inclusione sociale" ha spiegato il comitato, sottolineando come questi valori siano pienamente condivisi dagli esponenti del movimento, di ispirazione democratica, moderata e cattolica. Un altro fattore determinante è stato il profilo umano e politico degli esponenti di Forza Italia.

"Anche il lato umano e la rappresentanza attuale di FI ha favorito questa unione – si legge nella nota – avere a che fare con un Presidente moderato come Tajani e la sua saggia politica del "Buon padre di famiglia", la capacità e la competenza dell’onorevole Francesco Battistoni, coordinatore regionale del partito, e infine la passione, l’impegno e la grande disponibilità del coordinatore provinciale Valerio Pignotti". L’intenzione del movimento è quella di "portare all’interno del partito entusiasmo e consensi elettorali, per far crescere Forza Italia e farla diventare la casa dei democratici, dei moderati, dei popolari Sambenedettesi". L’obiettivo dichiarato è quello di "fare tornare grande la città con finalmente una politica vicina alle donne, ai giovani e agli uomini". La notizia arriva a pochi giorni dall’elezione di Francesco Capriotti a segretario comunale del partito berlusconiano. Insieme a lui, sono stati eletti i membri della segreteria comunale, tra cui Emanuele Bassetti, Lorenzo D’Antonio, Luigi Capriotti, Cristiana Del Zompo, Davide Foletti, Giovanni Poli, Marina Brancaccio ed Eleonora Del Gobbo. Un gruppo numeroso e motivato, pronto a lavorare per il futuro di San Benedetto del Tronto.

Emidio Lattanzi