Mozione contro il riarmo, bagarre: "Peccato, potevamo essere uniti"

E’ scontro a Grottammare tra maggioranza e opposizione in merito alla mozione presentata in consiglio comunale dal gruppo ‘Solidarietà e partecipazione’ contro il ‘ReArm Europe’, che non è stata votata dalla minoranza, la quale a sua volta aveva presentato un emendamento basato in modo articolato su 5 punti. Il capogruppo del partito di governo cittadino, Jonathan Chiappini, dopo aver argomentato accuratamente il significato della mozione aggiunge: "Duole constatare che le opposizioni di centrodestra di ‘Grottammare c’è’ e ‘Fratelli d’Italia’ abbiano respinto la mozione, cercandola di deformare tramite emendanti strumentali in quel contesto o persino con interventi favorevoli al riarmo stesso. Peccato, si sarebbe potuto unitariamente, senza mettere bandierine, rimanere netti sul punto e condannare un piano sciagurato di riarmo, aderendo allo spirito delle parole, chiare e inequivocabili, senza distinguo equilibristici, del compianto Papa Francesco, scandite con coraggio ancora una volta nel suo ultimo e testamentale discorso pubblico il giorno di Pasqua".

Immediata la replica di Marco Sprecacè: "Cita anche Papa Francesco, per accusarci di aver presentato un emendamento definito ‘strumentale’ alla mozione contro il riarmo, che non hanno nemmeno voluto condividere con i gruppi consiliari di minoranza. Tuttavia, l’unico firmatario della nota, è lo stesso consigliere che recentemente mi ha rivolto attacchi personali affermando, senza mai scusarsi né pubblicamente, né privatamente: ‘a te per farti stare zitto ci vuole il bastone’. Lo stesso che in città è noto per i suoi toni ‘poco eleganti’ nei confronti di alcuni cittadini e cittadine, ora pretende di darci lezioni di pace e fratellanza". Sprecacè poi invita la maggioranza a riascoltare il suo intervento proposto anche a nome della minoranza in Consiglio comunale.

Marcello Iezzi