’M’rcord’: la storia e i personaggi da oggi in mostra

’M’rcord! Gente di Monteprandone’ è il titolo della mostra partecipata in programma a Palazzo Parissi. Gli eventi in piazza, la banda cittadina e momenti di vita vissuta nella comunità di molti anni fa. Si tratta di una mostra che tenta di ricostruire le memorie perdute, raccogliendo i ricordi degli stessi cittadini che magari si riconoscono in una vecchia foto di classe degli anni ’50 o che, di un particolare momento, ricordano aneddoti e storie da raccontare e tramandare. Lo spirito dell’iniziativa, organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale di Monteprandone e dalla Cooperativa Sociale Opera che gestisce lo Iat e il Museo dei Codici, è quello di immortalare e, di conseguenza, poter tramandare una memoria di vita comune del luogo, con lo scopo anche di aumentare questo primo nucleo di sorprendenti fotografie d’epoca, con altre che, gli stessi cittadini, vorranno consegnare insieme ai propri racconti.

L’inaugurazione è in programma oggi alle ore 18. La mostra resterà visitabile, dal martedì alla domenica, fino al giorno 8 novembre, dalle ore 17 alle ore 19. Ingresso libero.