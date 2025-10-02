Multa per divieto, lei protesta. I vigili la portano via in manette

"Ho sentito il metallo delle manette intorno ai polsi e ho subito pensato al mio lavoro, a mio figlio: mi sono sentita morire". E’ il racconto della 40enne ascolana, operaia e madre di un ragazzo di 19 anni, che martedì pomeriggio in centro ad Ascoli è stata ammanettata e portata in caserma dai vigili urbani. Tutto è nato dalla contestazione di una multa. La donna, quando ha visto i vigili avvicinarsi alla sua auto, è corsa dicendo: "Non fatemi la multa, sono qui. Ho fatto il turno di notte e ho dormito due ore, per favore, sono una poveraccia".

"Li ho mandati a quel paese, loro e le multe, e sono risalita in macchina – racconta –. Poi ho sentito bussare sul finestrino. Era uno dei vigili: ’Ora facciamo un bel verbale, così impari a dire le parolacce’". A questo punto la donna è scesa dall’auto e si è diretta verso gli agenti: "Volevo riprendermi i documenti ma quando ho allungato il braccio verso il vigile da dietro ho sentito le manette ai polsi. Una vergogna e una paura enormi, a essere presa così davanti a tutti". Sì perché la scena è avvenuta davanti a molti genitori che erano andati a prendere i bambini all’uscita di scuola. Uno di loro, con la moglie, ha anche protestato contro gli agenti: "Sarebbe questo il vostro lavoro? Vi sembra una terrorista?", ma i vigili nel frattempo avevano già portato in caserma la donna, denunciata per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La comandante Patrizia Celani ha commentato: "Non ho assisitito alla scena ma so che un agente è andato al pronto soccorso perché è stato aggredito".

Eleonora Grossi