Multato in centro: "Cartelli poco chiari, piccola ingiustizia"

Una multa ricevuta settimane dopo e la sensazione di un’ingiustizia. È la storia dell’ascolano Emidio Cavucci, che giovedì scorso si è visto recapitare un verbale datato 18 settembre per transito non autorizzato nella zona a traffico limitato di Corso Mazzini. La fotografia dell’infrazione parlava chiaro, ma nel verbale la via indicata era ‘Tito Afranio’, un dettaglio che ha contribuito a creare ulteriore confusione. Secondo il racconto dell’automobilista, il problema nasce dalla rimozione del cartello informativo posto a Piazza Viola, ben visibile fino a qualche tempo fa e documentato anche da Google Maps. "Non ricordo il giorno esatto in cui è stato tolto – spiega – ma bastava poco per sostituirlo con un nuovo avviso che segnalasse la presenza del varco attivo, soprattutto per chi arriva dalla piazza". La posizione del segnale luminoso, infatti, risulta poco visibile per chi proviene da sud, in quanto collocato in curva e di traverso rispetto al senso di marcia. A peggiorare la situazione, a settembre erano presenti anche barriere e materiali di cantiere che ne ostacolavano ulteriormente la vista. "Quel giorno la via alternativa era bloccata da mezzi in carico e scarico – aggiunge – e, trovandomi con le auto dietro, ho deciso di passare convinto che il varco fosse disattivato. Solo dopo ho scoperto che mi sbagliavo".

Pur riconoscendo la validità formale della sanzione e scegliendo di pagarla, l’automobilista parla di una "piccola ingiustizia" che mette in luce un problema più ampio: la scarsa chiarezza della segnaletica in alcune zone centrali della città. Un caso che riapre il dibattito sulla trasparenza e visibilità dei varchi Ztl, spesso contestati dai cittadini.