Multe per eccesso di velocità. Avviata la petizione di protesta

Detto e fatto. L’avvocato Roberta Capocasa (foto), capogruppo della minoranza "Progetto Paese" nel comune di Ripatransone, ha avviato la petizione popolare per tentare di allargare le maglie dei controlli serrati posti in essere sul territorio con pressanti rilevamenti elettronici della viabilità. "Tramite gli strumenti elettronici si stanno perpetrando soprusi di diverso genere: la pattuglia che generalmente si apposta sulla Valtesino non è mai ben visibile, c’è carenza di segnaletica aggiuntiva sulla presenza dei vigili; sono state elevate sanzioni sulla base di un errato limite di velocità poiché zona ritenuta centro abitato; i cittadini che in buona fede hanno pagato le sanzioni, poi si sono visti recapitare una seconda contravvenzione con ulteriore decurtazione di punti – scrive Capocasa –. Più che attività di prevenzione, sembrerebbe di cassa per trasferire risorse economiche dai cittadini a vantaggio del Comune e dei vigili del consorzio Monti Azzurri, risorse non rendicontate e, dunque, neppure utilizzate in opere di manutenzione e ammodernamento stradale, come richiesto dalle disposizioni. E’ chiaro che la legge va rispettata, ma va rispettata da tutti: non risulta che il Comune di Ripatransone abbia mai ottenuto l’autorizzazione della Provincia di Ascoli ad installare l’Autoscan Speed in contrada San Salvatore o che il Prefetto abbia rilasciato l’autorizzazione alla notifica differita delle contestazioni per le violazioni al Codice della Strada elevate sulla Valtesino e sulla Cuprense. I firmatari chiedono al Comune di Ripatransone di revocare la convezione con il Consorzio di polizia locale dei Monti Azzurri, mentre al Prefetto di Ascoli e al Presidente della Provincia si chiede di trovare soluzioni diverse per evitare la litania di multe a danno dei lavoratori. Per firmare la petizione link: https://chng.it/H9KH4yfcdj. Marcello Iezzi