Multe per la velocità: un avvocato lancia la petizione

Aperta la petizione popolare sul caso delle multe a raffica rilevate con strumenti elettronici da polizia locale convenzionata col Comune, lungo la Valtesino e strade limitrofe in territorio di Ripatransone. L’avvocato Roberta Capocasa, consigliera di minoranza ha completato il documento di presentazione della raccolta di firme, che adesso sarà sottoposto all’attenzione dei tanti cittadini che hanno chiesto al legale iniziative tese ad allentare la morsa cui è sottoposto il territorio. Sono già una ventina i ricorsi inoltrati per conto di automobilisti convinti di essere stati multati ingiustamente. Intanto fioccano le sanzioni che in questi ultimi giorni nelle case dei ripani.

Nelle prossime ore sarà possibile sottoscrivere la petizione in qualche bar della Valtesino di Ripatransone, petizione che sarà inviata al Prefetto, alla Provincia di Ascoli e alla Procura della Repubblica di Fermo. Intanto arriva anche la notizia di un legale che ha scritto una lettera-appello da recapitare al Comune affinché questa emorragia di multe venga fatta frenare.