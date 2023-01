Multizervizi, per la presidenza in pole ci sono Gagliardi e Panichi

Torna a bollire il calderone delle partecipate. Delle tre partite principali che San Benedetto è chiamata a giocarsi nel 2023, vale a dire Centro Agroalimentare, Start e Azienda Multiservizi, solo quest’ultima sarà di fatto una diatriba tutta rivierasca e si giocherà sulla base dei complessi meccanismi interni alla maggioranza. La Multiservizi, società in house che gestisce il servizio di sosta a pagamento e di controllo della sosta stessa in tutte le aree in concessione, rinnoverà i propri organi di indirizzo entro il 30 aprile. Un periodo, questo, eventualmente prorogabile di due mesi in quanto connesso all’approvazione del bilancio. In comune, comunque, già cominciano a circolare le prime ipotesi su chi potrebbe ricevere una proposta per la presidenza. Uno dei nomi a cui si sarebbe pensato è Luigi Gagliardi, commercialista e revisore contabile della provincia di Ancona e della stessa Multiservizi e già membro del collegio sindacale del Centro Agroalimentare Piceno, nonché direttore di banca. L’altro nominativo potrebbe quindi essere quello di Giorgio Panichi, referente politico di Rinascita Sambenedettese, già dipendente Asur ed ex presidente del comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro. Entrambe le soluzioni inoltre potrebbero risultare gradite a Rinascita Sambenedettese, lista che pur appoggiando la candidatura a sindaco di Antonio Spazzafumo è scomparsa dall’onomastica consiliare, per la fuoriuscita di Umberto Pasquali e Martina De Renzis. Dei 24 candidati a sostegno di Spazzafumo, l’unica persona ad aver conseguito un ruolo nella squadra di governo è stata quindi Lina Lazzari, assessore alla cultura e alle pari opportunità. Anche se non ha più rappresentanti in consiglio, comunque, Rinascita continua a svolgere il proprio ruolo di controllo sull’operato dell’amministrazione, anche se dall’esterno: è per questo che, come dichiarato dallo stesso sindaco, Spazzafumo incontra periodicamente coordinatori e delegati di lista per relazionare sull’attività politica svolta. Altro nome che non è mai scomparso dai ragionamenti sulla Multiservizi è quello di Vicenzo Amato. In ogni caso, l’impostazione del comune prevede che venga individuato, prima del nome, il tipo di figura cui affidare il ruolo di presidente: un supervisore generale, oppure una di stampo più marcatamente manageriale. Un paletto è stato messo: la figura scelta dovrà essere politicamente super partes.

g.d.m.