Municipium. La città prima nell’uso dell’app

San Benedetto è prima in Italia per l’impiego dell’app Municipium, usata da oltre 1000 amministrazioni per gestire le segnalazioni. Nel pomeriggio del 25 ottobre, il sindaco Antonio Spazzafumo ha ritirato, nello stand della Maggioli spa allestito alla Fiera di Genova nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Anci, il ‘Municipium Prize’, il riconoscimento che la grande azienda specializzata nei servizi alla pubblica amministrazione attribuisce annualmente alle più belle e significative esperienze dei clienti che utilizzano l’applicazione digitale. Il comune sambenedettese ha ottenuto il riconoscimento come ente che, tra gli oltre 1.000 che usano Municipium in Italia, ha gestito il maggior numero di segnalazioni dei propri cittadini: ben 8.500 dall’inizio del progetto e quasi 3.000 solo nel 2023. Municipium consente, da cellulare o da computer, di inoltrare segnalazioni, proposte, suggerimenti riguardanti decoro urbano e miglioramento della qualità di vita. Il primo cittadino ha spiegato questo risultato con la scelta, compiuta sin dall’avvio di Municipium, di concentrare nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico la gestione delle segnalazioni in arrivo in modo da monitorare costantemente il flusso di richieste e assegnarle tempestivamente agli uffici competenti per materia. "I sambenedettesi, ma anche i turisti, visto che le segnalazioni arrivano anche da loro, dimostrano di tenere molto alla città – ha detto Spazzafumo – e sono anche molto presenti nel sollecitare quando il problema non viene risolto, così come nel fare proposte o avanzare suggerimenti. E’ una sfida che raccogliamo ogni giorno, senza la pretesa di dare risposte subito a tutti ma mettendoci in gioco quotidianamente. Con Municipium infatti è cambiato anche il modo di lavorare degli uffici che ora riescono ad avere un quadro più organico delle diverse situazioni e possono programmare meglio il lavoro".