Muore carbonizzato a 57 anni Sotto sequestro il laboratorio

L’atroce morte di Gualtiero Pignotti (nella foto), l’uomo di 57 anni trovato carbonizzato nella mansarda-laboratorio dove realizzava i suoi modellini di aerei ed elicotteri, ha suscitato profondo cordoglio in tutta la Riviera delle Palme. La terribile disgrazia è accaduta nella notte fra venerdì e sabato nella palazzina di via Lame, all’imbocco della salita che porta alla Trattoria degli Orti, nella zona nord di Grottammare, ma è stata scoperta solo la mattina successiva, poco prima delle 10 quando i familiari, non vedendolo in giro si sono preoccupati ed hanno dato l’allarme. La salma dell’uomo, con la grande passione per il modellismo, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Fermo, nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto, mentre il locale all’ultimo piano della palazzina, è stato posto sotto sequestro.

Sulla tragedia sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Grottammare e della compagnia di San Benedetto che stanno eseguendo accertamenti tecnici finalizzati a capire la dinamica dell’evento. Dai primissimi responsi, a ogni modo, sembra trattarsi di un caso accidentale, ma gli investigatori sono in attesa dell’esito dell’esame sulla presunta scena dell’accaduto e delle attività ispettive sul cadavere. L’ipotesi di una forte, ma breve combustione potrebbe prendere corpo, poiché il corpo dell’uomo è carbonizzato dalle ginocchia fino alla testa, mentre sono rimaste intatte le gambe che, forse, erano tenute ripiegate sotto la sedia.

La violentissima fiammata, sprigionatasi verso l’alto, ha bruciato solo alcune carte a terra, davanti al corpo della vittima e le pignatte del tetto della mansarda. Il fatto che nel locale non si sia registrato un incendio lascia spazio a questa ipotesi, senza trascurare che la stufetta elettrica fosse ancora collegata alla presa di rete, ma spenta perché il salvavite, dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell’energia elettrica dal contatore all’abitazione, era scattato. Non si esclude neppure che Pignotti possa essere stato colto da un improvviso malore e cadendo possa aver innescato, involontariamente, la caduta di un liquido infiammabile sulla stufetta, provocando la violenta fiammata ed il conseguente corto circuito che ha fatto scattare il salvavita. Siamo, ovviamente, nel campo delle ipotesi fino a quando i tecnici incaricati dal magistrato non riusciranno a ricostruire il drammatico evento.

Marcello Iezzi