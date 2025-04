Muore ma salva delle vite: donati fegato, reni e cornee

Ascoli, 16 aprile 2025 – Prelievo multiorgano, la notte scorsa, all’ospedale ‘Madonna del soccorso’, su un paziente di 69 anni deceduto in seguito a una grave emorragia cerebrale. L’uomo, Bruno Orsetti, era stato ricoverato al nosocomio di San Benedetto il 30 marzo scorso, ma è purtroppo deceduto ieri, lunedì 14 aprile, nell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione. Accertata la morte con elettroencefalogramma e avuto il consenso da parte dei famigliari, la procedura per il prelievo, di fegato, reni e cornee, è stata immediatamente avviata da un’équipe medica multidisciplinare.

Il prelievo multiorgano è stato eseguito sul 69enne grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto diverse professionalità, sia dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, sia del Centro regionale trapianti delle Marche. La delicata procedura è stata infatti portata a termine dalla dottoressa Tiziana Principi, direttore dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’, in collaborazione con la coordinatrice per il prelievo degli organi, la dottoressa Paola Verdenelli, il direttore dell’unità operativa complessa di neurologia dell’Ast di Ascoli, Cristina Paci, e con le équipe dell’Uoc di anatomia patologica, del laboratorio di biologia molecolare, del blocco operatorio e della medicina legale. I chirurghi del Centro trapianti di Ancona hanno prelevato il fegato e i reni, mentre gli oculisti dell’Uoc di oculistica dell’Ast, le cornee. “Grazie ai meravigliosi famigliari del donatore, alla moglie e ai due figli, persone con grande sensibilità nonostante il momento di grande dolore per la perdita del loro caro”.