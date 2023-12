Muore dopo intervento: giovedì l’autopsia

E’ stata fissata per giovedì prossimo l’autopsia sulla salma di Stefania Camela, la donna di 47 anni, impiegata del comune di San Benedetto, morta due giorni dopo l’intervento al naso cui si era sottoposta nella clinica privata Blumar Medica di Milano. La data è stata stabilita dalla Procura di Milano che ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause del decesso della giovane donna. Il Pubblico Ministero presso la Procura del capoluogo lombardo, Luca Gaglio ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche relative all’intervento al setto nasale ed ha aperto un fascicolo per sospetto omicidio colposo. Al momento nel registro degli indagati vi sarebbero il chirurgo che ha eseguito l’intervento che, sembrava perfettamente riuscito e senza alcuna complicazione e l’anestesista, ma non si esclude che possa essere aggiunto qualche altro nome. Tutto è ancora da chiarire. Sono stati i genitori della vittima, la madre Bruna, il padre Lino e il compagno di Stefania, Michele Sobillo, ad aver formalizzato l’esposto presso i carabinieri di Milano e a richiedere l’autopsia affinché venga fatta chiarezza sul decesso di Stefania. L’accertamento autoptico è slittato per via delle festività e per dare tempo agli indagati di nominare i loro consulenti, che dovranno assistere all’esame autoptico. Per la famiglia della vittima è stato nominato l’avvocato Dario Sibillo, del foro di Foggia e il medico legale Giovanni dell’Aquila.