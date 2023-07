Muore in moto, oggi i funerali

Si svolgono oggi alle 16,30 nella di Santo Stefano a Roccafluvione i funerali di Nazzareno Villa, il 71enne ascolano morto in un incidente stradale sabato scorso mentre era in gita con la moglie in Trentino. La Procura di Trento ha fatto eseguire gli accertamenti medico legali sulla salma e ieri ha rilasciato il nulla osta. Il feretro nel primo pomeriggio è partito alla volta di Ascoli con al seguito la moglie Lucia, rimasta leggermente ferita nell’incidente, e i figli. Da stamane si potrà visitare la salma nella chiesa San Francesco di Sales in Castello a Venarotta. Intanto la magistratura trentina ha sentito sia la signora Lucia sia il conducente della vettura che ha urtato il baule della moto sulla quale viaggiavano quel giorno i coniugi Villa. Si tratta di un uomo tedesco. Al momento nessuno è stato iscritto al registro degli indagati, in attesa di ricostruire la dinamica esatta. L’incidente nei pressi di malga Valtrighetta su una strada larga solo 2,5 metri, senza linea di mezzeria, e questo potrebbe aver avuto un peso nell’incidente. La moto di Villa viaggiava a bordo carreggiata e all’altezza di una semicurva c’è stato l’urto con l’auto che scendeva verso valle. La moto è stata sbalzato sul prato dove una pietra l’ha fatta "rimbalzare" mandandola a battere sul torace di Nazzareno Villa. L’ascolano ha avvertito forte dolore al petto, poi accasciato privo di sensi.

p. erc.