Muore nella sua casa a 51 anni Choc a Castel di Lama

Una morte improvvisa, straziante, di cui nessuno riesce ancora a darsi una ragione. Si è spento improvvisamente, nella sua abitazione di via Roma, nella parte alta di Castel di Lama, Giovanni Alessi, aveva 51 anni. L’uomo era conosciutissimo e un periodo di tempo si era anche impegnato nella politica, era stato segretario del Circolo di Rifondazione comunista e aveva militato come sindacalista nei Cobas. Sempre buono e sorridente. La notizia in poco tempo ha fatto il giro della cittadina suscitando viva commozione fra quanti lo conoscevano e lo stimavano. Giovanni lascia la mamma Virgilia, il fratello Andrea, la sorella Fabiola, il cognato Roberto e la cognata Loretta e gli amatissimi nipoti. La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione, i funerali verranno celebrati questa mattina alle 10, nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Piattoni. Alla famiglia le condoglianze del Carlino.