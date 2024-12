Muore travolto da un treno alla stazione di Grottammare

Grottammare (Ascoli), 7 dicembre 2024 - Travolto da un treno a Grottammare: morto un uomo di mezza età, non aveva documenti con sé. La tragedia è avvenuta mentre il treno era in transito alla stazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria, Carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Disagi alla circolazione ferroviaria con ritardi importanti e treni fermi in attesa che vengano completati gli accertamenti sul luogo della tragedia. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria di Grottammare; non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.