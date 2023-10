Lei muore sotto il treno, la cagnolina ritrovata dopo due settimane

San Benedetto (Ascoli), 15 ottobre 2023 – Ci sono volute due settimane di passa parola, ma alla fine Eva, la cagnolina fuggita dalla stazione di Porto d’Ascoli, terrorizzata dopo l’incidente ferroviario in cui il 30 settembre perse la vita la sua padrona, Cristina Maccabei, è stata trovata.

La bella notizia è stata divulgata dall’associazione Amico Fedele, nella mattina di ieri dopo che Eva è tornata a casa dai genitori della vittima finita sotto un treno merci in transito sul binario due. Il macchinista del treno aveva visto la cagnolina che scappava verso sud lungo la linea ferrata per cui vi era la certezza che sul luogo della disgrazia vi fosse la cagnolina da cui Cristina non si separava mai.

La donna, residente a Foligno, era arrivata a Porto d’Ascoli con un treno locale Ancona-Ascoli ed aveva approfittato della fermata nella stazione di Porto D’Ascoli, per scendere un attimo, probabilmente per far sgranchire le gambe alla cagnolina. Sul treno aveva lasciato il trolley, poiché Cristina era diretta ad Ascoli a trovare delle persone amiche, mentre lungo il binario dove si è consumata la tragedia è stato trovato il guinzaglio di Eva con il trasportino lasciato sul binario.

La salma di Cristina è rimasta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto per una settimana prima che la magistratura la rimettesse a disposizione dei familiari. "Eva era spaesata e spaventata – spiegano dall’ L’Amico Fedele – e continuava a nascondersi e scappare. Dopo 13 giorni è tornata fra le braccia di chi non ha perso mai la speranza di ritrovarla. Un grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato con condivisioni e segnalazioni. Grazie ai familiari e agli amici della proprietaria di Eva per la presenza e la costanza e un grazie particolare a tutti i volontari dell’Associazione che sono impegnati nelle ricerche".