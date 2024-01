Mura storiche, attesi i lavori per il rifacimento

Nuovi lavori da avviare e completamento di quelli in corso nel comune di Acquaviva Picena. Entro il mese di gennaio, al massimo inizi di febbraio, saranno appaltati i lavori di rifacimento delle mura storiche di fronte alla Banca, per un valore 500mila euro: 400 finanziati dalla Regione Marche e 100mila da fondi di bilancio. L’amministrazione comunale attende poi la conferma del finanziamento del Gal di 145 mila euro per "l’intervento strutturale di recupero, restauro e riqualificazione culturale e dei beni paesaggistici dell’ex palazzo delle suore e pertinenze". Intanto, come conferma il sindaco Sante Infriccioli, lungo la via Boreale si avviano a completamento i lavori di consolidamento del muro posto a protezione della parte superiore della strada, mentre sono ancora bloccati quelli di consolidamento del muro sotto la carreggiata, poiché la ditta vincitrice dell’appalto sembra essere in difficoltà. Il comune, infatti, ha chiesto la rescissione del contratto poiché i lavori non sono stati terminati alla data stabilita dal contratto. Si renderà necessario trovare una nuova azienda per il completamento dell’opera.