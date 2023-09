Mura storiche: ecco i finanziamenti

Solo tre comuni della provincia di Ascoli – Acquaviva Picena, Cupra Marittima e in parte San Benedetto – hanno ottenuto l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche per l’anno 2024. A livello regionale 34 sono stati i comuni che hanno partecipato e solo 11 sono stati i progetti ammessi e finanziabili, al 12° posto c’è San Benedetto ammesso e finanziabile ma solo in parte. Gli altri Comuni sono stati definiti soltanto ammessi nella graduatoria che prevede un importato totale da finanziare di 4 milioni di euro. Ora i comuni selezionati dovranno comunicare alla Regione Marche di accettare o meno il finanziamento entro 10 giorni dalla data di divulgazione della graduatoria. Il contributo in conto capitale concedibile è pari all’80% della spesa ammessa, che non potrà essere inferiore a 100mila euro e non potrà superare i 500mila euro, il restante 20% sarà a carico dell’amministrazione comunale. Il comune di Acquaviva Picena si è classificato al quarto posto, mentre Cupra Marittima all’ottavo. Il finanziamento richiesto dalle amministrazioni è di 500mila euro con la quota del 20% a carico se Comune. Ad Acquaviva Picena l’intervento consisterà nel restauro e risanamento conservativo del muro storico lungo viale ’G. Leopardi’ e in particolare, come spiegano il sindaco Sante Infriccioli e l’assessore Adriano Neroni, si tratta della pulizia e disinfestazione della vegetazione, riprese e risanamento del tessuto murario, realizzazione di una nuova illuminazione per mezzo di strip led, realizzazione di un’area verde pubblica in sopraelevazione rispetto alla strada sottostante con arredo e illuminazione dedicati e creazione di punti di informazione storico-culturali sul sistema della cinta muraria. A Cupra Marittima la somma sarà destinata alla sistemazione delle mura di cinta di Marano. "Con questa somma si realizzerà un primo stralcio di lavori rispetto a tutto l’intervento generale – spiega il sindaco Piersimoni – ma sarà un primo fondamentale passo per recuperare e valorizzare la nostra Storia". A San Benedetto l’amministrazione comunale ha presentato un progetto per la messa in sicurezza di un tratto di mura storiche del paese alto, che va da via Fileni a via Rossini. Le opere hanno un valore di 450mila euro ed il progetto è stato finanziato solo in parte. Nella graduatoria figurano poi, al 29° posto Ascoli e al 31° Grottammare.

Marcello Iezzi