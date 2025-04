Mura storiche Paese Alto, assegnati i lavori

I lavori alle mura storiche di San Benedetto possono partire: alcuni giorni fa il comune ha assegnato a una ditta di Teramo l’opera di riqualificazione del perimetro murario del Paese Alto, iniziativa nella quale saranno investiti 450mila euro. Di questi, 140mila provengono dalla casse comunali, mentre gli altri 310mila dalla regione. Il finanziamento di Palazzo Raffaello sarebbe ora disponibile perché, con propria sentenza, il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal comune di Pesaro, per l’annullamento dei decreti regionali con cui era stata approvata la graduatoria e assegnate le risorse del bando per il recupero e valorizzazione delle mura storiche. Il comune decideva di partecipare al bando nell’agosto del 2024: allora, la giunta specificava gli obiettivi da perseguire con questo intervento, e cioè rimettere in sesto la porzione di mura che cinge il ‘vecchio incasato’ sambenedettese, che è possibile osservare da via Fileni e da via Gioacchino Rossini. L’operazione mira a valorizzare il centro antico della città, con lo scopo "di coniugare le esigenze legate alla tutela e conservazione delle mura storiche – recita la delibera della scorsa estate – con quelle della sicurezza dei cittadini e visitatori e della valorizzazione in chiave culturale turistica, riportando la fruizione visiva alle sue origini, eliminando tutte le superfetazioni (cavi volanti, tubi del gas, linee elettriche, pluviali provvisori) dovute ad interventi di riutilizzo delle mura". Il civico 124 di Viale De Gasperi tenne a precisare che non si sarebbe trattato di un’iniziativa isolata: tale intervento infatti si sarebbe incastonato nel percorso storico, culturale e museale già presente al ‘vecchio incasato’, e inaugurato con le importanti scoperte di oltre 10 anni fa riguardo alla villa di epoca romana. Un percorso poi portato avanti con l’istituzione del circuito culturale di cui fa parte il Museo del Mare, e così anche la Pinacoteca del Mare, il Museo della Civiltà Marinara, il Museo delle Anfore, il Museo Ittico e l’Antiquarium Truentinum. Contestualmente, il comune sta cercando di riqualificare il Paese Alto eliminando i parcheggi da piazza Bice Piacentini e piazza Dante. Quest’ultima superficie peraltro verrà ripavimentata, ma occorre un’indagine geologica per capire se sia possibile evitare scavi invasivi, restituendo lustro alla piazza con un manto al quarzo. Manto che peraltro verrebbe portato anche in via Tasso, via Ariosto e via della Porta Antica.

Giuseppe Di Marco