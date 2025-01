Murales candidato: "Nel lavoro a Monticelli ho voluto raccontare il simbolo del Picchio"

Ascoli in vetrina, questa volta grazie al murale realizzato da Vesod Brero in via Zandonai 1 selezionato per gli ‘Street Art Cities Awards 2024’. Si tratta di una community internazionale, nata nel 2016, che ha lo scopo di mappare le opere d’arte urbana di tutto il mondo e che registra centinaia di migliaia di visitatori: ‘P_k0’ di Vesod, realizzata nel marzo 2024 ad Ascoli, compete per la ‘Expert Choice’.

Vesod, com’è diventato artista? "Nasco figlio d’arte, visto che mio padre era un pittore, Dovilo Brero. Io ci sono cresciuto in mezzo a colori, dipinti e arte. Ho sempre pensato di fare l’artista, poi ho avuto una fase di rifiuto per la pittura. Per fortuna poi sono tornato all’arte, tramite il mondo dei graffiti. Quando poi è mancato mio padre, nel 2008, mi sono ritrovato con molti colori a olio e ho iniziato a dipingere anche su tela, cosa che prima non facevo."

Cosa è cambiato? "L’olio è tutto un altro tipo di tecnica, di approccio. Così ho iniziato a tradurre quello che facevo su tela anche sul muro. Ho dipinto un po’ in tutto il mondo."

Come nasce il murale di Ascoli? "L’opera è stata realizzata per il progetto ‘Arte Pubblica. Generazioni interconnesse’ del Comune di Ascoli insieme alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla Regione Marche, con la partnership dell’associazione Defloyd, di Unicam, dell’Uteap e della fondazione Ascoli Cultura. Mi piace lavorare sul mondo del mito e così nel lavoro per Ascoli mi sono soffermato su quello del Picchio. Partendo dalla leggenda di Pico e Pomona, che narra di sentimenti, vendetta e sortilegi. Nello specifico, dopo la metamorfosi di Pico in un Picchio, ho immortalato la scena in cui scolpisce l’amata in un tronco d’albero."

Il significato dell’opera? "Rispecchia l’amore folle di Pico per Pomona, un amore indelebile, concreto, materiale, quasi animale. Proprio dalla ‘banalità’ del simbolo del picchio, dal simbolismo più pop della città, ho cercato di ricavare una storia che sia condivisibile da tutti per il suo valore."

Per votare ‘P_k0’ di Vesod Brero, basta andare su streetartcities.com nella sezione awards 2024. Le votazioni sono aperte fino al 25 gennaio.

Ottavia Firmani