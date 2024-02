Murg, lotta per i posti letto: presidio davanti all’ospedale

La sanità delle Marche Sud è in crisi? Per il centrosinistra sì, e quindi l’osso non si molla. Ieri rappresentanti di partiti e liste hanno organizzato un nuovo picchetto all’ingresso del ‘Madonna del Soccorso’, capeggiati dagli onorevoli Giorgio Fede e Augusto Curti, sul piede di guerra per il trasferimento della Medicina d’Urgenza e la riduzione – temporanea, dice l’Ast – di posti letto. Un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, anche Fabio Urbinati, Paolo Canducci, Aurora Bottiglieri, Paolo Perazzoli, Loredana Emili, Diana Palestini, Pier Giorgio Giorgi, Elio Costantini, Mario Neroni, Alvaro Paolini, Roberto Bovara, Ermanno Consorti, Valentino Casolanetti, Giorgio Mancini e Sabrina Gregori: proprio gli ultimi due, venerdì, avevano consegnato dei volantini davanti all’ospedale, ma dopo poco erano stati allontanati dalle forze dell’ordine. L’episodio, che ha visto protagonisti il referente di Sinistra Italiana e l’ex segretaria del Pd, mostra che livello di tensione si sia giunti in riviera sulla questione sanità. E ieri, i due parlamentari hanno suonato la carica. "Siamo qui per rappresentare la sofferenza del nostro territorio – ha dichiarato Fede – Da quando abbiamo la stessa compagine al governo del Paese e della regione registriamo un netto peggioramento della nostra sanità, che di questo passo verrà declassificata. Ma non si può tirare in ballo solo la regione e il governo: dobbiamo registrare anche la totale assenza della politica sambenedettese, su una crisi che va avanti senza impedimenti". Dello stesso avviso anche il deputato dem, che rincara la dose: "Questa è una situazione prodotta dalla più totale incapacità politica – ha aggiunto Curti – Per la sanità del Piceno si registra un taglio di 26 milioni, laddove si dovrebbe, invece, fare investimenti. Le mie domande sono semplici: in quale comparto si taglia? E cosa c’è dietro questo taglio? Ci venga detto, perché appare inspiegabile. La destra ci dica se è in grado di garantire una sanità adeguata. E il sindaco di San Benedetto? Come mai è assente?" La minoranza si compatta, dunque, sul tema sanità, dall’entroterra alla costa, dal Pd ai 5s, dai Verdi a Si, alle liste in appoggio di Canducci e della Bottiglieri. Amara, la conclusione di Urbinati: "I nodi sono venuti al pettine – ha detto l’ex consigliere regionale – il nostro ospedale è nella situazione peggiore a livello regionale". Oggi presidio in centro (viale Moretti) e a Porto d’Ascoli (rotonda D’Acquisto).

Giuseppe Di Marco