Murg trasferita: meno posti letto

La Medicina d’Urgenza non chiuderà, ma verrà trasferita e subirà un ridimensionamento dovuto ai lavori che, nel frattempo, verranno avviati nel reparto. Lavori improcrastinabili e necessari per l’accreditamento del ‘Madonna del Soccorso’ fra le strutture sanitarie in regola del sistema regionale, e che però comporteranno una riduzione di 5 posti letto nella Murg. A spiegarlo, ieri mattina, è stato il direttore generale dell’Ast 5 Nicoletta Natalini, che ha illustrato i cambiamenti in vista per l’area critica del presidio rivierasco. "Intendo smentire la notizia – ha detto la dg – secondo la quale siamo stati costretti a restituire i 1,1 milioni del decreto legge 34 del 2020. Queste risorse, semplicemente, non sono ancora state spese, perché dal 2021 è subentrato il Pnrr ed è stato necessario concentrarci su quegli investimenti, che hanno specifiche scadenze. Il problema è che la Murg, quando furono fatti i lavori, non venne completato l’intervento sui flussi d’aria: adesso abbiamo intenzione di usare questi soldi. Il reparto diventerà un cantiere proprio perché non si possono usare i posti letto in cui non sono stati fatti i lavori di cui sopra. Da domani verrà disposto il trasferimento dei ricoveri nelle stanze di degenza usate anche nel periodo Covid: 4 stanze con 2 posti letto nel piano del Pronto Soccorso. Al loro interno ci sarà gran parte dell’apparecchiatura attualmente usata nella Murg. Gli strumenti saranno riadattati e certamente meno performanti, ma rimarrà a disposizione tutto quello che serve per la gestione clinica del paziente".

Però il ridimensionamento, anche se pro tempore, ci sarà e si protrarrà almeno fino all’inizio dell’estate: "Mi rendo conto che sarà un sacrificio – ha proseguito Natalini - dato che si passerà da 13 a 8 posti letto. Il reparto d’altronde deve essere autorizzabile. Entro settembre dovrà essere comunicata la situazione di tutte le strutture sanitarie: alcune sono completamente a norma, altre vanno verificate. I lavori dureranno da cinque a sei mesi e a lavori finiti rivaluteremo cosa ci converrà fare, ma l’ospedale non perderà quello spazio e quella funzione. I posti letto torneranno quelli di prima".

Tutto a posto? Neanche un po’. La minoranza rincara le polemiche, esortando il sindaco Spazzafumo a scongiurare la riorganizzazione in atto – Canducci e Bottiglieri – magari convocando una commissione ad hoc – Barlocci –. Il futuro resta incerto: ammesso che l’ospedale non perderà la Murg e recupererà i posti letto temporaneamente persi, questi verranno riassegnati alla gestione dei codici gravi?

