Muro paraonde al molo nord Attesa per l’avvio dei lavori

A breve dovrebbero iniziare i lavori per la riparazione del lungo tratto di muro paraonde del molo nord nel porto di San Benedetto, lavori appaltati alla ditta Coproject srl di Guardiagrele (Teramo). L’ordinanza presidenziale, la numero 3 del 2022, aveva ufficializzato l’affidamento dei lavori alla ditta abruzzese con apertura dal 4 aprile, ma per un paio di problemi l’attività è slittata fino ad oggi. Intanto in tutto questo periodo sono fioccate le lamentele dei cittadini e degli operatori portuali per lo stato di abbandono in cui versa il molo. L’Autorità di Bacino di Ancona, responsabile del procedimento, spiega i motivi del ritardo. "Nel momento in cui è stato eseguito il sopralluogo in preparazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice sono emersi due imprevisti – spiegano dall’Autorità di Bacino – All’interno del muro, sottotraccia, vi erano tubi di amianto che dovevano essere rimossi e smaltiti da parte di ditte specializzate, lavoro eseguito in tempi ragionevoli, ma la cosa più seria era lo spostamento di un cavo elettrico da parte dell’Enel che ha richiesto un iter durato alcuni mesi. Ora tutto è pronto ed i lavori potranno avere inizio". L’impresa affidataria, a ogni modo, avrà 150 giorni lavorativi per completare la realizzazione dell’opera e potrà occupare 470 metri, circa, di spazi demaniali per il cantiere, che non dovrebbe causare disagi ai pescatori e ai mezzi in transito. Sono lavori molto attesi, poiché il muro paraonde è transennato da anni, considerata la pericolosità di molti tratti. Un paio di mesi fa vi è stato un nuovo crollo. All’interno della protezione si sono annidati rifiuti di ogni genere, che fanno una cattiva immagine dello scalo sambenedettese, della città e degli stessi operatori della pesca.

Marcello Iezzi