Muro paraonde nel degrado, sos al porto

Il molo nord del porto di San Benedetto del Tronto, fondamentale per le attività pescherecce locali, versa in condizioni critiche che destano preoccupazione tra gli operatori portuali. Il muro paraonde, struttura essenziale per la protezione dalle mareggiate, presenta evidenti segni di degrado: mattoni crollati, crepe profonde e tratti transennati testimoniano una manutenzione insufficiente. Questa situazione non solo compromette l’efficienza operativa del porto, ma solleva anche gravi interrogativi sulla sicurezza. Gli operatori portuali lamentano da tempo la pericolosità dell’area, sottolineando come le condizioni fatiscenti del muro rappresentino un rischio per chi quotidianamente lavora nel porto. La presenza di transenne e detriti non fa che aumentare le difficoltà operative, rendendo più complesso e rischioso lo svolgimento delle attività quotidiane. Nonostante le segnalazioni e le preoccupazioni espresse, gli interventi di manutenzione sono stati parziali e, secondo la stessa amministrazione comunale, insufficienti.

In un incontro tenutosi poche settimane fa presso la Capitaneria di Porto, il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore al Porto Laura Camaioni hanno espresso riserve sulla qualità dei lavori effettuati, evidenziando criticità sia strutturali che ambientali. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale ha dichiarato l’intenzione di intervenire nuovamente utilizzando le economie di spesa del primo appalto, ma l’amministrazione comunale chiede un intervento più radicale, suggerendo la demolizione e la ricostruzione del muro paraonde per garantire una soluzione duratura e adeguata alle esigenze del porto.

La questione è resa ancora più complessa dalla gestione degli accessi al molo nord. Recentemente, l’Autorità Portuale ha attivato nuove modalità di accesso, riservando l’ingresso agli operatori portuali e alle attività della pesca tramite un sistema di riconoscimento automatico con codice QR. Questa misura, volta a garantire maggiore sicurezza, ha suscitato proteste tra i cittadini e gli operatori, che lamentano disservizi e difficoltà nell’accesso, soprattutto di notte e in condizioni meteorologiche avverse. La gestione dell’illuminazione del molo nord aggiunge ulteriori complicazioni. L’Autorità Portuale ha attribuito al Comune la responsabilità dei malfunzionamenti dell’impianto di illuminazione, sottolineando che la gestione è ancora sotto la responsabilità comunale in attesa della separazione della parte di competenza portuale da quella cittadina. Ma il Comune ha risposto che le torri faro non funzionanti del molo Nord sono di esclusiva competenza dell’ente anconetano. Questa situazione crea disagi agli operatori, che si trovano a lavorare in condizioni di scarsa visibilità, aumentando i rischi per la sicurezza. La mancanza di interventi strutturali significativi e la gestione frammentata delle responsabilità tra Comune e Autorità Portuale stanno insomma portando a una situazione di stallo.

Emidio Lattanzi