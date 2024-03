’Musa’, street art a Monteprandone

Nasce a Monteprandone ’Musa’ il festival di street art che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la creatività sui muri di Monteprandone e Centobuchi. "Una proposta culturale per trasformare il turismo mordi e fuggi in turismo stanziale, lento e di qualità anche attraverso il brand Monteprandone #borgoacolori – ha affermato il sindaco Sergio Loggi – brand che ha contribuito anche all’otteniumento della bandiera dei Borghi più belli d’Italia. Il progetto sarà realizzato nel parco delle conoscenze, anima di Centobuchi". L’assessore alla cultura Roberta Iozzi ha evidenziato come l’edizione ’zero’ del festival, pensata e voluta dall’amministrazione comunale, prevede il coinvolgimento di cooperative e associazioni con il coordinamento della cooperativa sociale Pagefha, in collaborazione con il centro di animazione e socializzazione pomeridiana Airone, il centro socio educativo e riabilitativo diurno La Clessidra, la cooperativa Medihospes e l’Auser Insieme Monteprandone: "Un progetto che ha una valenza sociale, oltre che artistica, poiché sarà lo street artist milanese Cristian Sonda a curarne la direzione artistica. Una sfida che vuole caratterizzare Monteprandone rendendo nota la figura di San Giacomo della Marca come uomo, che sarà il tempa dell’iniziativa".

Sonda proporrà un progetto di ’Arte Partecipata’ ovvero un progetto artistico educativo che unisce l’arte pubblica all’educazione. "L’intenzione del progetto è di sviluppare un concetto condiviso con la città – ha aggiunto la vice sindaco Daniela Morelli – da realizzare con la partecipazione delle istituzioni e dei cittadini partendo dai bambini, dagli anziani, dai soggetti fragili che diventano portatori di messaggi educativi da diffondere a tutta la comunità".

La cooperativa Pagefha ha accolto con entusiasmo il coordinamento del progetto, come ha affermato Serena Calvaresi, poiché oltre ai murales, saranno sviluppate anche le relazioni che si andranno a creare durante le varie fasi. Il progetto prenderà il via domani, nella sala riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi, dalle 10.30 alle 12.30, con un incontro aperto a tutta la cittadinanza, con la partecipazione dell’artista Cristian Sonda. La fase operativa si terrà dal 4 al 16 aprile con la realizzazione di un murale sul tema della pace. Info e iscrizioni: serena.calvaresi@pagefha.com; telefono 0735701553.

Marcello Iezzi