Musei aperti anche a pranzo con l’orario estivo

Musei aperti e tante prenotazioni. Il lungo ponte pasquale promette bene, soprattutto per le strutture museali cittadine, che già dalla giornata di ieri hanno iniziato a registrare un maggiore afflusso. "Abbiamo già modificato l’orario dei nostri musei – dice il direttore delle collezioni comunali, Stefano Papetti – introducendo quello estivo. Quindi in alcuni non c’è la chiusura per la pausa pranzo, ma bensì sono aperti dalle 10 alle 19. Naturalmente anche il giorno di Pasqua e del lunedì dell’Angelo. Nella galleria ‘Licini’, oltre alla mostra di Giuliani c’è ancora l’esposizione dei bozzetti degli abiti per la messa in scena dell’opera Don Giovanni di Mozart allestita l’estate scorsa a Spoleto da Brockhaus. In pinacoteca c’è il quadro di Luca Giordano arrivato dal Prado di Madrid, in sostituzione dell’Annunciazione di Guido Reni, e al Forte Malatesta la mostra di grande successo sul carcere ‘Tra luci e ombre’. Per Pasqua ci sono tante prenotazioni e già oggi (ieri ndr), in pinacoteca, è pieno di visitatori". Nelle giornata di Pasqua e Pasquetta i musei civici saranno aperti: la pinacoteca dalle 10 alle 19, il Forte Malatesta dalle 11 alle 19, la galleria d’arte contemporanea ‘Licini’ e il museo dell’arte ceramica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. E ancora, l’istituto provinciale di storia per il movimento di liberazione nelle Marche e dell’età contemporanea, in qualità di ente gestore, ha deciso di effettuare delle aperture straordinarie nei musei della cartiera papale in occasione delle festività pasquali. Domani, giorno di Pasqua, saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30, lunedì 10 aprile dalle 10 alle 13. Per garantire una migliore fruizione della visita è gradita la prenotazione al 3477784920.

I musei della cartiera papale hanno sede nella struttura che fin dal Medioevo inglobava gli opifici costituiti dai mulini e dalla cartiera, posti poco fuori delle mura cittadine, sulla riva destra del fiume Castellano, dalle cui acque traevano entrambi la forza motrice, nella zona denominata prima porta Molinara, poi porta Cartara.

Lorenza Cappelli