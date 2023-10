Musei, aperture di novembre

Offida, ecco gli orari per le strutture turistiche nel mese di novembre. Per quanto riguarda le strutture museali chiesa di Santa Maria della Rocca, teatro Serpente Aureo, polo museale Palazzo de Castellotti rispetteranno il seguente orario: apertura nei giorni sabato e domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.30. Il teatro resterà invece chiuso per visite nei giorni 5, 11, 19, 25, 26 mattino. Lo Iat, servizio al turismo, rispetterà l’ apertura nei giorni sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30. Nel giorno del 31 ottobre e Ognissanti le strutture saranno aperte negli orari sopra indicati.

Per info, prenotazioni gruppi, aperture straordinarie è possibile telefonare al 334. 1547890 (reperibilita’ 10-13 e 15-18:30 dal lunedì alla domenica), info.offida@opera-coop.it