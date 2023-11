Musei civici, 2023 da record

Con oltre 22mila ingressi registrati nel 2023 (da gennaio a ottobre), i musei civici si accingono a chiudere l’anno con l’ambizione di tagliare il traguardo dei 25mila ticket strappati. Il dato è stato fornito da Fabio Bracchi delle cooperative che gestiscono le strutture museali comunali che, per promuoverle sui canali social e su altri, hanno coniato il nuovo claim ‘Circòndati di bellezza’. "Nel 2023 - dice il direttore dei musei Stefano Papetti - si calcola un aumento del 20% nel numero di turisti che hanno visitato i musei civici rispetto all’anno precedente, che già aveva segnato un record di presenze. Il teatro Ventidio Basso è la terza struttura più visitata e incredibili sono i risultati riguardo le presenze delle scuole, tra laboratori didattici e visite guidate, con una crescita del 150% rispetto al 2022".

"Se nel 2022 avevamo chiuso l’anno con numeri importanti – continua Bracchi – superando le 20mila unità, diecimila in più rispetto al 2020 e al 2021, quest’anno abbiamo fatto un ulteriore passo: siamo al 20% in più senza prendere in considerazione novembre e dicembre. Ciò ci stimola a fare di più e meglio. Il teatro Ventidio Basso, pur aprendolo solo il fine settimana, nel 2023 è stato visitato da 1500 persone rispetto alle 400 del 2022, diventando la terza struttura più visitata dopo la pinacoteca e il Forte Malatesta, e a seguire ci sono galleria d’arte contemporanea e museo dell’arte ceramica. Prima del terremoto e della pandemia registravamo nei nostri musei circa 10mila studenti in un anno, stiamo tornando su quelle cifre". Novità, inoltre, ci saranno all’ufficio informazioni turistiche che, dai primi mesi del 2024, sarà riallestito con bookshop, biglietteria musei, zona dedicata alle attività didattiche, schermi e totem interattivi che offriranno ai visitatori un viaggio virtuale tra le bellezze della città, e info point. "In questi ultimi due anni – conclude il sindaco Fioravanti – abbiamo fatto un cambio importante con i gestori dei nostri musei diventati produttori di eventi culturali, e grazie a Papetti, uno dei migliori critici d’arte d’Italia. Tutto ciò ha permesso di avere un incremento negli ingressi del 20% con l’obiettivo di arrivare alle 25mila presenze in un anno".

Lorenza Cappelli