Musei e Fritto misto: ce n’è per tutti i gusti

In occasione dei ponti del 25 aprile e del primo maggio, la gestione dei musei civici, al fine di accoglie i tanti turisti, ha esteso le aperture ed ha apportato delle novità nella proposta, come la fruizione del teatro Ventidio Basso al pubblico che, nella prima giornata di visite, ha contato più di cento persone. L’iniziativa permetterà nei prossimi mesi di poter scoprire uno degli edifici più rappresentativi della città. Le visite saranno possibili la domenica e i giorni festivi (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), quindi anche il 30 aprile e il primo maggio, con possibilità di estensione dell’apertura nei mesi estivi anche il venerdì e il sabato. Durante la manifestazione Fritto Misto sarà possibile visitare i musei civici con un biglietto ridotto presentando in biglietteria la Fritto card musei che viene consegnata con l’acquisto del ticket per le degustazioni.

E ancora, oltre all’inaugurazione, domani a palazzo dei Capitani, della mostra su Nino Anastasi, domenica, alle 10.30, al Forte Malatesta, si svolgerà ‘Forte Malatesta wild’ con la partecipazione dei falconieri e ricercatori Giovanni e Athena Granati: una suggestiva visita guidata accompagnati da falchi, gufi e aquile. Info: 0736298213 o 3333276129.

l. c.