Musei superstar della Pasqua In un anno il doppio dei visitatori

Con 600 visitatori in due giorni, ovvero a Pasqua e il lunedì dell’angelo, i musei ascolani raddoppiano i numeri registrati lo scorso anno in occasione degli stessi due giorni di festa, quando i fruitori delle strutture museali furono complessivamente 225. Lo annuncia con soddisfazione il curatore scientifico delle collezioni comunali, Stefano Papetti, figura importantissima per la crescita e il prestigio dei musei civici. "I biglietti staccati domenica e lunedì scorsi – dice Papetti – sono più del doppio di quelli venduti a Pasqua 2022. Io credo che questa crescita sia anche da attribuire alla maggiore visibilità che la città sta avendo rispetto al passato grazie anche alle trasmissioni televisive, come ad esempio quella dedicata ad Ascoli andata in onda su Rai storia. Di questi 600 visitatori, nel cui conteggio non sono considerati quelli andati alla mostra di Giuliano Giuliani al chiostro di Sant’Agostino, l’ottanta per cento proveniva da fuori, prevalentemente dal vicino Abruzzo e dalla Lombardia. Le due strutture museali più visitate – continua Papetti – sono state la pinacoteca e il Forte Malatesta. In quest’ultimo, e non me lo aspettavo sinceramente, sta riscuotendo un grande successo nei confronti, sia di ascolani, sia di turisti, la mostra sul carcere ‘Tra luci e ombre’. Abbiamo tante prenotazioni – dice ancora il direttore dei musei civici – anche per i prossimi giorni e questo ci fa molto piacere". L’obiettivo per la stagione 2023 – così come aveva detto Papetti – è ripartire dalle 24mila presenze nei musei del 2022. A quanto pare, dunque, i presupposti ci sono tutti. E se la mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’, ovvero il viaggio tra fotografie, installazioni, riproduzioni e testimonianze del Forte quando era un carcere, sarà possibile visitarla fino al 4 giugno, salvo proroga, in pinacoteca è già possibile ammirare il quadro di Luca Giordano raffigurante Abramo e gli angeli arrivato dal museo del Prado di Madrid, in sostituzione dell’Annunciazione di Guido Reni che invece sarà in esposizione fino a metà luglio proprio al Prado in virtù di uno scambio. Quindi, in autunno, palazzo dei Capitani ospiterà una mostra monografica di Omar Galliani. "Segue quella che questo artista – conclude Papetti – realizzerà a palazzo Reale a Milano. E sempre in autunno avremo l’edizione di Canti di carta, mostra che riguarda le città della carta, Fabriano e Ascoli, e che prevede l’esposizione di disegni e testi antichi di Dante. E ancora, per la prima volta a Londra, a giugno, verrà allestita una mostra dedicata a Osvaldo Licini alla quale noi presteremo cinque opere e in cambio ce ne daranno dieci di Mario Sironi". La gestione dei musei, da Pasqua, ha reintrodotto l’orario di apertura estivo. Info: 0736298213. Lorenza Cappelli