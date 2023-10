Museo del mare. Apertura straordinaria

Fra i protagonisti del programma dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico centrale, degli "Italian port days" c’è il Museo del Mare di San Benedetto, per il quale c’è un’apertura straordinaria alla comunità, completamente gratuita da ieri al 27 ottobre, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Gli Italian port days, promossi in collaborazione con la Capitaneria di porto di San Benedetto, interesseranno anche i ragazzi con la possibilità di partecipare ai laboratori didattici per le scuole nelle mattine del 26 e del 27 ottobre. Saranno un centinaio gli alunni della scuola primaria "Alfortville" di San Benedetto che, insieme agli esperti del Museo del Mare, avranno la possibilità di approfondire la conoscenza dell’ecosistema marino, del suo patrimonio di flora e fauna, dei fattori ambientali e di sostenibilità che lo coinvolgono scoprendo anche l’importanza della presenza del mare e del porto per la città e il territorio. Gli Italian port days, manifestazione nazionale coordinata da Assoporti, hanno infatti l’obiettivo di avvicinare le comunità e i giovani alla vita e alla cultura del mare, per far conoscere gli scali, i protagonisti, il funzionamento e le attività di queste realtà. "Crediamo fermamente nel valore di questa iniziativa che permette di accrescere il legame che le città hanno con il mare e con i propri porti" è il commento di Vincenzo Garofalo, presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.